Bologna-Palacio, prove generali per un futuro ancora insieme – VIDEO

Bologna al lavoro con l’eterno giovane Palacio per il rinnovo. Mihajlovic: «Il suo futuro? Chiedete alla moglie, non a me»

A febbraio ha spento 37 candeline, ma in campo corre e si batte come un eterno giovincello. Al saldo di un paio di infortuni che ne hanno frenato la stagione, infatti, Rodrigo Palacio si è reso protagonista di una brillante stagione a Bologna. Da concludere, ora, con l’aritmetica salvezza. E, magari, con un rinnovo di contratto.

L’accordo tra l’attaccante argentino ed i rossoblù scadrà infatti in estate, ma sembrano esserci tutti i presupposti per un prolungamento. Con 3 reti e 4 assist in 28 presenze, d’altronde, Palacio ha contribuito in maniera importante all’ottimo girone di ritorno dei felsinei. Chi non si sbilancia sul futuro del sudamericano è invece Mihajlovic: «Cosa farà l’anno prossimo? E che c… ne so, chiedete a sua moglie!».