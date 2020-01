Bologna, per Barrow si spenderanno al massimo 12 milioni

Il Bologna lavora al colpo dall’Atalanta: Barrow può arrivare per 12 milioni di euro come spesa massima. Pochissimo spazio in campionato per lui

Dopo la cessione (in prestito secco) di Mattia Destro, il Bologna si starebbe guardando intorno alla ricerca di un sostituto. L’obiettivo numero uno è Musa Barrow dell’Atalanta ma, come rivela il Corriere dello Sport, ci sarà un tetto massimo di offerta da non superare.

Mihajlovic e Sabatini sarebbero convinti di Barrow ma a una condizione: che la spesa per il suo cartellino non superi i 12 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per il giocatore nerazzurro, fermo a 187 minuti giocati in stagione.