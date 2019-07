Bologna, Pulgar saluta: «E’ il momento di fare un passo avanti nella mia carriera»

Erick Pulgar vuole lasciare Bologna per fare un significativo passo nella sua carriera. Le parole del centrocampista cileno

A margine di un evento sportivo organizzato nello stadio Nacional di Santiago del Cile, Erick Pulgar ha di fatto salutato Bologna e i suoi tifosi. Il centrocampista cileno vuole vivere una nuova avventura e fare un passo in avanti nella sua carriera. Le parole di Pulgar.

NUOVI TRAGUARDI – «Vivo in Emilia da quattro anni e mi sono affezionato alle persone e all’ambiente, ma è giunto il momento di fare un passo avanti nella mia carriera per poter lottare per altri obiettivi»