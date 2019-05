Bologna da record: mai una quota punti così alta nell’era Saputo

Campionato da record per il Bologna di Mihajlovic: mai una quota punti così alta nell’era del presidente Saputo

E’ un Bologna da record quello che, battendo davanti al pubblico amico del Dall’Ara il Napoli di Ancelotti, si è ieri sera congedato dal proprio pubblico. Una squadra da primato perché, nell’era Saputo, mai i rossoblù erano riusciti a spingersi così in alto: con il 3-2 ai danni dei partenopei, infatti, è stata toccata quota 44 punti.

E si è inanellata, per giunta, la settima vittoria casalinga di fila. Un ruolino, quello intrapreso dall’arrivo del tecnico serbo in poi, che ha permesso ai felsinei di issiarsi fino al decimo posto in classifica addirittura. Per la gioia dello stesso Saputo, ieri sera euforico prima in tribuna e poi anche direttamente in campo.