Bologna, Sansone: «Contro il Parma obbligati a vincere»

Nicola Sansone parla sulle pagine del Resto del Carlino e prova a caricare l’ambiente rossoblù in vista del prossimo impegno del Bologna contro il Parma. Le sue parole.

«Stiamo vivendo un momento delicato. Abbiamo fatto tante buone prestazioni, ma raccolto pochi punti. L’assenza di Mihajlovic pesa, ma non deve diventare una scusa. Se il massimo non basta, significa che bisogna dare ancora di più. Sappiamo tutti che una vittoria cambierebbe il colore delle nostre giornate. Tra una settimana arriva il Parma e lì conterà solo vincere. Cosa ha rappresentato per me il Parma? La mia prima esperienza in A. Gol pesanti segnati a Juventus, Inter, Milan e Napoli. E uno anche al Bologna, ora che ci penso»