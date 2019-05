Bologna, Soriano: devastante tra le linee, fa soffrire il Napoli

I movimenti di Soriano hanno fatto la differenza in Bologna-Napoli. I partenopei hanno fatto fatica a contenerlo

Il Napoli a Bologna ha sofferto in mezzo, soprattutto su situazioni di transizione. La mediana leggera, formata da Ruiz e Zielinski, non sempre ha ben contenuto i break felsinei. Oltre agli strappi di Dzemaili, Soriano ha tenuto una posizione piuttosto alta anche quando il Bologna si difendeva, in modo da essere servito una volta recuperata palla.

Il Napoli ha letto male i suoi movimenti tra le linee, col Bologna che è quindi potuto ripartire con facilità trovando spesso l’uomo libero. La foto sopra ne è un esempio.