Stadio nuovo Bologna, la Champions influenzerebbe i lavori?

Bologna stadio nuovo, le ultime per quanto riguarda la ristrutturazione del Dall’Ara considerando la possibilità di giocare in Europa

Il Bologna sta volando e potrebbe addirittura ritornare in Champions League, ma il quesito ovviamente sta attorno al nuovo stadio Renato Dall’Ara: cambiano i programmi anche in caso di Europa? La situazione.

Come riportato da Bologna Today, la qualificazione in Europa non influenzerebbe i lavori che ci saranno a breve in terra emiliana. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.