Bologna, Thiago Motta: «Affrontiamo una bellissima squadra»

Le parole di Thiago Motta prima del calcio d’inizio della sfida tra Bologna e Lazio: «Dobbiamo dare il massimo, avendo sempre l’atteggiamento giusto»

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Bologna-Lazio.

PARTITA – «Cerchiamo sempre di preparare bene le partite. Ogni tanto va bene, ogni tanto no, le sconfitte fanno parte del nostro percorso. La cosa importante è tenere il nostro equilibrio, la continuità con l’atteggiamento e l’impegno giusto. Affrontiamo una bellissima squadra e spero che il nostro pubblico ci veda giocare da squadra».

BARROW TITOLARE – «Giocherà perché è in grande forma e sta giocando molto bene, inizieremo la partita così e poi vedremo come andrà con i cambi per alzare il livello»

OBIETTIVO EUROPA – «L’obiettivo è fare meglio oggi rispetto a ieri. Dobbiamo dare il massimo, avendo sempre l’atteggiamento giusto e di fare un buon calcio, perché i tifosi questo ci chiedono e questo sarà il nostro obiettivo fino alla fine».