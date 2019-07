Bologna, Tomiyasu si presenta: «Voglio imparare tutto dal calcio italiano»

Il difensore giapponese Tomiyasu si presenta in conferenza stampa: ecco le parole del nuovo acquisto del Bologna

Tomiyasu, il nuovo difensore del Bologna, si presenta nel corso della conferenza stampa a Casteldebole.

Ecco le parole del nipponico: «Ruolo? Posso giocare in ruoli diversi, voglio imparare ogni piccola cosa dal calcio italiano. Nazionale? Voglio far bene nel calcio italiano per imparare trucchi tattici; se farò bene nel Bologna farò bene anche in Nazionale».

Ecco il video dellaconferenza di presentazione di Tomiyasu, nuovo giocatore del Bologna.