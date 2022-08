Bologna Zirkzee, fatta per l’attaccante del Bayern Monaco: i dettagli

Il Bologna piazza un colpo importante per l’attacco, è fatta per Zirkzee del Bayern Monaco, in passato ha vestito anche la maglia del Parma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i felsinei avrebbero trovato l’accordo coi bavaresi per una cifra attorno a 8.5 milioni di euro per il titolo definitivo. Tedeschi che hanno voluto inserire il 50% sulla futura rivendita. Ora il Bologna cerca l’accordo col giocatore. Gli ultimi dettagli prima del suo su cui Mihajlovic ha già parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Milan.