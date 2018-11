Bomber 2018: è ancora Cristiano Ronaldo contro Messi

Chi ha segnato più gol nell’anno solare? Bomber 2018: Cristiano Ronaldo in testa, Messi insegue. Occhio alla sorpresa Diagne e a Suarez

Cristiano Ronaldo punta sempre ad essere migliore e a vincere qualsiasi competizione, che sia una sfida in allenamento o il Pallone d’Oro. Il calciatore della Juventus ha realizzato 30 gol nell’anno solare 2018 (9 con la maglia bianconera, 8 in campionato e 1 in Champions League) ed è a quota 30 reti nel 2018. Il portoghese, manco a dirlo, guida la classifica ‘Bomber 2018’, ovvero quella relativa al miglior marcatore dell’anno solare 2018. Alle sue spalle…Leo Messi. Il fenomeno del Barcellona insegue a 2 gol di distanza: Leo avrà a disposizione 5 gare per togliere lo scettro al rivale portoghese, Cristiano avrà invece 7 partite per migliorare il suo score.

Alle loro spalle la sorpresa Mbaye Diagne. Il 27enne attaccante fu acquistato nel 2013 dalla Juventus ma non è mai sceso in campo con i bianconeri. Il calciatore milita in Turchia, nel Kasimpasa, e ha realizzato 12 gol in 12 presenze in stagione, 24 gol negli ultimi 11 mesi. A quota 24 anche Luis Suarez, bomber del Barcellona e compagno di squadra di Leo Messi. Dietro di loro, più staccati, altri 4 bomber con 21 reti all’attivo: Thauvin del Marsiglia, Salah del Liverpool, Lewandowski del Bayern Monaco e Ciro Immobile della Lazio, unico italiano nelle prime posizioni. A 19 reti nel 2018 troviamo anche Mauro Icardi dell’Inter.