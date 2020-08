Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter, grave dopo un incidente in bici

Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter, versa in gravi condizioni dopo un incidente in bicicletta

Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter, versa in gravissime condizioni dopo un incidente in bicicletta. Il 53enne si è schiantato a Grottammare, in provincia di Ascoli, nella giornata di domenica, mentre si allenava in bici.

Il tecnico avrebbe avuto un incidente contro una Toyota Rav 4 che stava uscendo in retromarcia da un cancello. Impatto violentissimo, con il preparatore che è subito stato trasferito in elicottero all’ospedale di Ancona.