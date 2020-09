Jack Bonaventura ha parlato in conferenza stampa da nuovo giocatore della Fiorentina: queste le parole del centrocampista

«L’immagine di me in ginocchio a San Siro? Sono rimasto lì perché ci tenevo a stare un attimo da solo dopo tanti anni a San Siro. E’ stato un momento in cui ho provato gratitudine per ciò che sono riuscito a fare lì».