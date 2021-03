Boninsegna: «Per lo scudetto dipende tutto dall’Inter»

Roberto Boninsegna ha parlato delle possibilità scudetto dell’Inter e di Romelu Lukaku

Roberto Boninsegna, ex attaccante dell‘Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta scudetto e di Romelu Lukaku.

SCUDETTO – «La Juve è in difficoltà, e così brutta non si vedeva da 30 anni. È rimasto solo il Milan che dipende da Ibra. Possono vincerle tutte, certo. Ma per lo scudetto dipende solo dall’Inter».

LUKAKU – «Quando è venuto a Milano, il problema era sostituire Icardi che aveva fatto tantissimi gol. Ma oggi Lukaku è il giocatore più importante dell’Inter: dà profondità, è un riferimento fondamentale per i compagni. A volte è troppo altruista ma lui e Lautaro sono la migliore coppia in Europa: si completano, col Toro abile a sfruttare gli spazi creati dal belga».