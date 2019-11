Leonardo Bonucci ha parlato a margine della presentazione del suo libro “Il mio amico Leo”. Le parole del difensore bianconero

Leonardo Bonucci ha parlato a margine della presentazione del suo libro “Il mio amico Leo“. Il difensore bianconero ha parlato sia di campionato che di Champions League, sbilanciandosi su chi non vorrebbe incontrare agli ottavi.

OBIETTIVI – «Io penso alla mia squadra, alla mia società, abbiamo noi l’obiettivo di dare il nostro meglio per arrivare in fondo in tutte le competizioni e alzare i trofei e gli obiettivi che ci siamo posti»

INTER – «Sapevo che sarebbe tornata a lottare per i vertici del campionato».

OTTAVI – «Se devo dire che una squadra che non vorrei incontrare ti posso dire il Tottenham perchè con il cambio in panchina ti può dare qualcosa in più. Soprattuto perchè c’è Mourinho in panchina, con questo cambio gli Spurs si sono rimessi in corsa e in queste partite Mourinho sa tirare fuori qualcosa in più»