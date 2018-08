Allegri perdona, non dimentica: Dybala vice-capitano, Bonucci rimosso

Dybala nuovo vice-capitano della Juventus: Allegri perdona Bonucci, ma lo rimuove comunque dalle gerarchie bianconere e nomi l’argentino come sostituto di Chiellini

Leonardo Bonucci lo sa e lo ha pure detto: il perdono è una cosa che andrà guadagnata, passo dopo passo, sul campo. Per questo nulla di strano se i tifosi della Juventus, dopo il tradimento improvviso della passata stagione per il Milan, non lo hanno accolto proprio benissimo (anche se già a Villar Perosa il tenore della contestazione è stato decisamente molto moderato ed anzi l’accoglienza tutto sommato positiva). Nulla di altrettanto strano se pure l’allenatore Massimiliano Allegri, a quanto si dice una delle cause principali dell’addio del difensore un anno fa, in qualche modo potrebbe farla pagare a Bonucci privandolo della fascia di capitano. La stessa che il giocatore voleva con forza alla Juve, la stessa che poi aveva ottenuto al Milan per contratto.

Bonucci nella sua ultima stagione juventina – lo ricordiamo – era terzo nelle gerarchie bianconere per quanto riguarda i gradi da capitano: dopo Gigi Buffon e Giorgio Chiellini c’era lui. Ora che Buffon non c’è più, come naturale fosse, il nuovo capitano è Chiellini ma… sorpresa: Bonucci non è il vice-capitano del compagno di reparto. Un segnale eloquente in questo senso è arrivato proprio a Villar Perosa l’altro giorno: quando Chiellini è uscito dal campo la fascia di capitano, per volontà di Allegri, è passata direttamente al braccio di Paulo Dybala, a questo punto nuovo vice-capitano bianconero. Bonucci, che era in campo a due passi da Chiellini, ha dovuto abbozzare e incassare: per dimenticare ci vorrà tanto tempo.