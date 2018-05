Bonucci lascia il ritiro della Nazionale. Ecco l’Italia provata da Mancini

Il difensore e capitano dell’Italia ha lasciato il ritiro della Nazionale. Bonucci salterà l’allenamento di domani e si riaggregherà al gruppo di sera direttamente a Nizza

Nessun allarme ma Leonardo Bonucci ha lasciato, temporaneamente, il ritiro della Nazionale azzurra. L’Italia si sta allenando a Coverciano per preparare l’amichevole con la Francia di venerdì sera e la sfida con l’Olanda del 4 giugno e Mancini pensa al 4-4-1-1 per affrontare la Nazionale di Didier Deschamps. In difesa dovrebbe esserci il numero 19 del Milan anche se quest’oggi il ct ha provato Rugani e Caldara al centro della difesa. Il difensore rossonero però sarà comunque a disposizione di Mancini: Leo ha lasciato il ritiro azzurro per un impegno personale di cui aveva già informato il ct e la Federazione nei giorni scorsi, e tornerà a disposizione giovedì sera a Nizza (salterà l’allenamento di domani mattina).

Gli azzurri sfideranno la Francia a Nizza in amichevole e il Mancio potrebbe mandare in campo una nuova formazione. Dopo il 4-3-3 con l’Arabia Saudita, potrebbe esserci il passaggio al 4-4-1-1 con Belotti punta e Berardi alle sue spalle. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Chiesa e Bonaventura sulle fasce e per Cristante e Mandragora a centrocampo. Difesa juventina con De Sciglio, Rugani e Caldara più l’interista D’Ambrosio. In porta uno tra Perin e Sirigu.