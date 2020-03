Borghi: «Zidane è unico, come giocatore e come allenatore» – VIDEO

Il commento del telecronista di Dazn Stefano Borghi su Zidane e sui suoi exploit da calciatore e da allenatore del Real Madrid – VIDEO

Pochissimi calciatori possono vantare una carriera brillante sia in campo sia in panchina, nelle vesti di allenatori. Zinedine Zidane fa parte di questa ristretta cerchia di eletti, come sottolineato da Stefano Borghi.

Il noto giornalista e telecronista di Dazn ha sottolineato nel suo spazio video l’eccezionale palmarès dell’ex stella della Juventus, oggi allenatore del Real Madrid.