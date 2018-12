Borini in uscita dal Milan: offerta milionaria dalla Cina

Borini potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra del mercato. Richieste dalla Cina per l’esterno d’attacco

Il Milan non sta attraversando un buon momento e tanti calciatori potrebbero abbandonare la nave, per i risultati ma anche per insoddisfazione personale. Gattuso ha utilizzato la sua rosa, in larghissima parte (una delle rare eccezioni è Montolivo) ma alcuni calciatori sono chiaramente delle riserve e potrebbero chiedere la cessione per andare a giocare di più altrove. Uno di questi è Fabio Borini.

L’attaccante rossonero, ex Liverpool e Roma, potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra di mercato. L’esterno, attualmente ai box per un problema alla caviglia, è richiesto dallo Shenzhen e sta riflettendo sul futuro. L’attaccante ha ricevuto una proposta importantissima dai cinesi e nei prossimi giorni darà una risposta definitiva allo Shenzhen. I rossoneri sono pronti a farlo partire già a gennaio per almeno 15 milioni di euro.