Tra Davide Vagnati e Marco Borriello si crea qualche scintilla. Il ds e la punta della Spal non se le mandano a dire

Nonostante la terzultima posizione in Serie A, la Spal crede nella salvezza. Il clima non è pesante come in altre piazze, ma comunque la situazione si fa bollente quando si parla di Marco Borriello. Il centravanti è stato il grande colpo del calciomercato estivo, ha iniziato bene la stagione ma poi è scomparso dai radar. Davide Vagnati, ds ferrarese, ha pranzato coi tifosi e ha parlato dell’attaccante. Non è parso troppo tenero nei suoi confronti: «Se Borriello decide di darci una mano, allora va bene, altrimenti potremo fare anche senza di lui, proprio come abbiamo fatto finora».

La risposta di Borriello non si è fatta attendere. Su Instagram il centravanti spallino ha scritto: «Solo per fare chiarezza, quella che vi mostro è l’esito dell’ultima risonanza magnetica che certifica il mio infortunio dal lontano dicembre. È giusto che si sappia la verità, onde evitare strumentalizzazioni sulla mia persona. Spero di rientrare in tempo per poter dare il giusto apporto alla squadra per una meritata salvezza». Assieme alla didascalia si nota un certificato medico risalente al 16 aprile e che riguarda il ginocchio destro dell’ex punta di Genoa e Empoli.