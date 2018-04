Perin apre alla cessione: «Potrei lasciare il Genoa»

Il capitano del Genoa, Mattia Perin, ammette di pensare alla cessione: il portiere vuole confrontarsi con la Champions League

Mattia Perin, portiere e capitano del Genoa, vincitore del Premio Gentleman 2018, consegnatogli durante la serata di gala tenutasi al Palazzo della Borsa di Genova, ha parlato del proprio futuro e della possibilità di lasciare la città ligure durante la prossima sessione di calciomercato.

Queste le sue parole: «Non voglio nascondermi: ho 25 anni e vorrei misurarmi con la Champions League, perché vorrei capire se merito di giocare su palcoscenici di quel tipo. Se dovesse esserci la possibilità, ci penserei seriamente. Quindi è possibile che vada via, ma non è detto». Il giocatore piace e non poco al Napoli di Maurizio Sarri, alla ricerca di un portiere dopo l’ormai certa separazione da Pepe Reina a fine stagione.