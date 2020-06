Borussia Dortmund, Favre: «Vittoria meritata. Brandt decisivo»

Lucien Favre ha parlato al termine della partita contro l’Hertha Berlino: le dichiarazioni del tecnico del Borussia Dortmund

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha commentato la vittoria ottenuta in Bundesliga contro l’Hertha Berlino.

«Il gol dell’uno a zero è stato piuttosto bello, è stato decisivo l’assist in elevazione di Brandt. Abbiamo creato diverse occasioni, penso che la vittoria sia ampiamente meritata. L’importante è aver prodotto chance in questo modo, adesso dobbiamo continuare a pensare di partita in partita», ha detto Favre.