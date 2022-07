Borussia Dortmund, Hummels: «Fossi nel club non mi offrirei il rinnovo»

Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato del suo possibile rinnovo con il club: le dichiarazioni

Mats Hummels non si farebbe rinnovare il contratto. Le parole del difensore del Borussia Dortmund a Ruhr Nahrichten, dove ha sottolineato anche il grande problema che gli infortuni gli hanno dato negli ultimi mesi.

LE PAROLE – «Ho detto a Sebastian Kehl che se fossi al posto del BVB non mi rinnoverei il contratto. Ma in ogni caso entrambe le parti sono tranquille in merito. Ritiro? Ovviamente ci sto pensando, ma lo deciderò spontaneamente».