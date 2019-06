Borussia Dortmund Hummels, il grande ritorno: le differenze con Gotze

Borussia Dortmund Hummels, si avvicina il grande ritorno di Hummels: le differenze con Mario Gotze, anche lui tornato in giallonero

Secondo la Bild sarebbe sempre più vicino il ritorno di Mats Hummels al Borussia Dortmund. Il difensore classe 1988 è nel pieno della maturità calcistica, e lascerà il Bayern Monaco tornare a casa base.

Hummels, campione del mondo con la Germania nel Mondiale brasiliano del 2014, fa di sicuro una scelta in controtendenza con i tempi: andar via dalla squadra più importante della Bundesliga, per tornare nell’oasi felice di Dortmund ed esultare sotto il muro giallonero.

Ritorno che si differenzia da quello di Mario Gotze, di nuovo al Borussia dal luglio 2016. Gotze era stato fermo per diverso tempo, causa un raro disturbo del metabolismo energetico. Quindi il suo ritorno al Dortmund ha rilanciato la sua carriera, mentre Hummels arriva nel suo momento apicale di forma.