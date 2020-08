Brahim Diaz Milan: domani il club rossonero chiuderà l’operazione con il Real Madrid. I dettagli del trasferimento

Il Milan chiuderà nella giornata di domani l’operazione con il Real Madrid per il trasferimento di Brahim Diaz.

Come riportato da Sky Sport, il trequartista spagnolo classe ’99 vestirà la maglia rossonera in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei blancos.