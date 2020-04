Braida: «Messi? Faccio parecchio fatica a immaginarlo lontano dal Barcellona»

Il dirigente del Barcellona, Ariedo Braida, ha parlato a Gazzetta.it del sogno Messi per l’Inter. Queste le sue parole

Messi all’Inter è un accostamento che fa sognare milioni di tifosi nerazzurri e che sta circolando in tutte le chat di appassionati e non. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Ariedo Braida, dirigente del Barcellona, a Gazzetta.it.

«Faccio parecchia fatica a immaginare Leo Messi lontano da Barcellona: lì è il re indiscusso, arrivò da ragazzino e chiunque gli vuole bene. A parer mio, certi discorsi sono pura utopia. Nella vita, come nel calcio, mai dire mai. Tuttavia, anche sforzandomi, in merito a un suo possibile addio non riesco a trovare neanche un motivo. Messi è una persona meravigliosa e a livello economico guadagna cifre importantissime. Lui e il Barça sono perfetti insieme»