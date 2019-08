Braida via dal Barcellona: possibile ritorno in Italia?

Braida via dal Barcellona: il consulente di mercato sta rescindendo il suo contratto con i blaugrana. Torna in Italia?

Ariedo Braida sta per lasciare il Barcellona. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ormai ex consulente di mercato dei blaugrana starebbe rescindendo il suo contratto, con scadenza fissata nel 2021.

Secondo quanto sostiene la Rosea, per lui si profila un probabile ritorno nella Serie A, dopo i grandi successi con il Milan targato Silvio Berlusconi. La sua professionalità ed esperienza potrebbero davvero fare al caso di tante squadre.