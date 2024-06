Brasile, Endrick: «ZERO pressioni per la Copa America, il mio obiettivo è QUESTO. Maglia da titolare? Mi affido a DIO»

Le parole di Endrick, calciatore brasiliano del Real Madrid, in vista della Copa America. Tutti i dettagli

Endrick ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio in Copa America con il Brasile.

ESSERE TITOLARE – «Dio lo sa. Sono concentrato, lavoro e aspetto i tempi di Dio… e di Dorival. Gli sono molto grato per avermi chiamato, per avermi dato questa fiducia. È un allenatore spettacolare e so che sta dando il massimo per il Brasile. Sta facendo ciò che è meglio per tutti, un ottimo lavoro».

PRESSIONI – «Prima pensavo solo a segnare gol, a soddisfare le aspettative e rendere tutti felici. Quando ho cambiato mentalità ho smesso di farlo, di pensare troppo alle cose. Adesso mi interessa solo cosa pensa la mia famiglia, se è felice. Non mi concentro sulla pressione, solo sulla mia famiglia. Oggi sono arrivati ​​a Los Angeles e per me sono molto importanti».

COPA AMERICA – «Danilo, il nostro capitano, ci ha detto: ‘Il sogno di tutti voi era quello di indossare la maglia della squadra brasiliana’. Conta solo quello, poi giocare la Copa América, la Coppa del Mondo o le qualificazioni è uguale. Tutte le partite sono importanti, farò di tutto per vincere il mio primo torneo».