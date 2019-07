Brasile, l’importanza difensiva di Casemiro contro il Perù

Casemiro è stato determinante nella Copa America del Brasile. Pure contro il Perù si è rivelato preziosissimo in mezzo

Casemiro ha disputato una Copa America eccezionale, si è rivelato fondamentale per il Brasile di Tite. Ha dato equilibrio e peso ai verdeoro, la cui solidità in non possesso è stata una delle chiavi per il successo.

Contro il Perù, il Brasile ha coperto alla grande il centro del campo, proteggendo sempre Thiago Silva e Marquinhos nel migliore dei modi contro Guerrero. Nella finalissima, Casemiro ha vinto la bellezza di 7 contrasti su 8, trionfando in 13 duelli su 24. Ha coronato nel migliore dei modi una grande Copa America.