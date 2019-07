Brasile, l’incredibile Copa America di Everton Soares

Everton ha disputato una grande Copa America con il Brasile. Ha una facilità pazzesca nel saltare l’avversario

Tra le più grandi rivelazioni del Brasile vincitore della Copa America c’è senza dubbio Everton. Oltre ai 3 gol, l’attaccante esterno del Gremio ha colpito per la strepitosa esplosività e per la capacità di dribbling. Anche quando parte da fermo, riesce a bruciare l’avversario in velocità, con una forza incredibile sia nella forza che nella resistenza.

I numeri sono significativi. Tra i giocatori con più di 200′, Everton è per distacco quello con più dribbling riusciti nell’ultima Copa: 4.6 su 7.5 ogni 90′. Il brasiliano ha quindi dribblato più e meglio di Messi.