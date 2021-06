Brasile, Neymar segna e si emoziona: «Passati due anni difficili...»

Un Neymar visibilmente emozionato ha parlato al termine della vittoria per 4-0 del Brasile sul Perù

Vittoria con gol per Neymar nel 4-0 del suo Brasile contro il Perù in Copa America. Una rete che porta O’Ney a -9 dalla leggenda Pelè in maglia verdeoro. E a fine partita, l’asso brasiliano si è presentato ai microfoni visibilmente emozionato.

«Per me è un grandissimo onore far parte della storia della Seleçao brasiliana. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Nazionale, di indossare questa maglia. Non avrei mai immaginato di raggiungere questi numeri. Per me è emozionante anche perché ho passato tante cose in questi due anni, che sono stati molto difficili, complicati. Quei numeri non sono niente al confronto della felicità che ho di giocare per il Brasile, di rappresentare il mio Paese, la mia famiglia. Oggi stiamo vivendo un momento molto atipico, un momento molto difficile in tutto il mondo e poter essere una gioia per qualcuno mi fa enormemente felice. Spero che piaccia a tutti coloro che amano il calcio. Voglio che la mia famiglia e i miei amici siano orgogliosi della storia che sto costruendo qui».