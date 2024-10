Il Brasile vince in rimonta contro il Cile, Argentina fermata dal Venezuela

Tutto quello che è accaduto nella notte in Sudamerica con le partite disputate da Brasile e Argentina per le qualificazioni ai Mondiali

La nona giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026 si è conclusa con il ritorno alla vittoria del Brasile, che ha vinto in rimonta in casa del Cile grazie alle reti di Igor da Cruz e Luiz Henrique. In campo per tutta la partita il difensore del Torino Maripan e il capitano della Juventus Danilo.

L’Argentina invece, nonostante il ritorno di Lionel Messi, è stata fermata per 1-1 sul campo Venezuela con Rondon che ha riposto al vantaggio di Otamendi. Pochi minuti nel finale per Lautaro Martinez e Leandro Paredes, mentre Nico Paz è rimasto in panchina.