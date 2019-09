Brescia ancora in emergenza, ecco gli assenti contro il Bologna

Il Brescia è pronto ad affrontare il Bologna alla ripresa, ma Corini dovrà fare a meno di molti giocatori. Ecco quali

Corini aspettava con ansia il rientro dei Nazionali per iniziare a impostare la sfida contro il Bologna di domenica alla ripresa. Il tecnico del Brescia dovrà fare i conti con assenze pesanti tra squalifiche e infortuni, squadra in emergenza e poche alternative in ogni reparto.

Oltre allo squalificato Balotelli sono ancora out Ndoj, Torregrossa, che si è fermato contro il Milan e potrebbe restare fuori più di un mese, ma anche Martella, Viviani e Magnani. In dubbio anche Cistana, operato ad una mano.