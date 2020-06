Brescia Balotelli, continua lo scontro: il giocatore in Procura federale, verrà ascoltato come persona informata sui fatti

Balotelli andrà in Procura federale. Questa volta il giocatore non ha fatto nulla di particolare, ma è stato convocato come persona informata sui fatti: il Brescia, stando alle accuse del giocatore, non avrebbe rispettato le procedure dedicate al Covid-19.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda: nello scorso weekend l’ispezione al centro sportivo, ora la chiamata come persona informata sui fatti.