Brescia, Balotelli fatica ma arrivano i rinforzi: ora Grosso spera

Brescia, Fabio Grosso può contare sui recuperi di Torregrossa e Tremolada. Loro due e Tonali in aiuto di Balotelli

L’esperienza al Brescia di Mario Balotelli ha finora fruttato un solo gol nelle prime 12 uscite stagionali in campionato. Anche a causa del suo poco apporto offensivo, le Rondinelle non gravitano in una buona posizione di classifica.

La Gazzetta dello Sport rimarca come Fabio Grosso, adesso, può innanzitutto contare sul recupero di Torregrossa. A lui si affiancherebbero Tremolada e Tonali e, grazie al loro inventivo, Super Mario potrebbe finalmente svoltare.