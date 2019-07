Brescia, Cellino senza filtri: «Se Balotelli pensasse solo a giocare a calcio sarebbe già qui»

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato a Sky Sport del club neopromosso in Serie A. Le sue parole

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato a Sky Sport del suo club e del mercato che le Rondinelle stanno portando avanti. Il numero uno biancoazzurro si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa per la questione Balotelli.

MERCATO – «Quel poco che stiamo facendo lo teniamo segreto, ma il mercato va molto a rilento anche perché i prezzi che si sentono in giro mi sembrano eccessivi. Noi dobbiamo rinforzare il reparto difensivo e stiamo aspettando che arrivi qualcuno».

BALOTELLI – «Il problema è che a molti giocatori manca l’entusiasmo e la voglia di giocare, che è quello che cerchiamo noi, sono più interessati allo stipendio, alle ferie, alle percentuali per le agenzie di procuratori e ai diritti. Per esempio se Balotelli pensasse solo a giocare a pallone non avrebbe problemi a trovare una squadra viste le sue qualità, anzi forse sarebbe già qui»