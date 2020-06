Brescia, dove andrà Mario Balotelli? Il Brasile vuole SuperMario, sicuramente il numero 45 non rimarrà in Italia nelle prossime stagioni

L’ennesimo fallimento, inutile girarci troppo intorno. Mario Balotelli ha sprecato l’ennesima occasione della sua carriera, anche Massimo Cellino lo ha scaricato. Un anno più di ombre che di luci, con delle partite da dimenticare. Pochi i match in cui si è salvato, se non per qualche gol Balo non è mai riuscito a trascinare con sé la squadra della sua città. Dopo la rottura degli ultimi giorni ormai il giocatore è destinato a lasciare l’Italia e accasarsi in Brasile.

FALLIMENTO TOTALE – Il fallimento è stato totale. Non tanto per i gol (comunque pochi considerando le qualità di Balo), ma per la mancata voglia di riscatto. Nella sua città, con i suoi amici e nell’anno degli Europei: una scommessa come l’ha definita Cellino, persa da entrambi. Il Brescia ci ha messo del suo, ma SuperMario non si è mai preso la responsabilità del proprio fallimento personale.

CONTRATTO – Problemi o meno, Balotelli ha ancora qualche mese di contratto con il Brescia. Il giocatore però vuole liberarsi prima e cambiare subito aria, anche perché la faccenda finirà in tribunale: il giocatore vuole essere integrato nuovamente in rosa, altrimenti chiede una buonuscita di 400mila euro. Cellino non è intenzionato, anzi vuole risolvere il contratto anche in maniera indolore, per quanto possibile.

IDEE DI MERCATO – Le voci su Mario Balotelli sono sempre le stesse. Il giocatore piace in Brasile, anche se ha mercato anche in Turchia. Non sarà facile capire dove andrà il calciatore bresciano, ma sicuramente lascerà l’Italia e, molto probabilmente, l’Europa. Le possibilità di vederlo in azzurro diminuiscono, ormai Balotelli ha iniziato una lenta discesa. Tornare indietro è davvero impossibile.