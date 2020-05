Brescia, lo striscione dei tifosi contro la ripresa del calcio: «Rispetto per i morti!» – FOTO

I tifosi del Brescia hanno esposto uno striscione contro la ripresa del campionato: ecco il messaggio dei tifosi delle Rondinelle

Dopo gli striscioni e i comunicati di questi giorni da parte di alcune tifoserie, anche i tifosi del Brescia prendono posizione contro la ripresa del calcio. I supporters hanno esposto questo striscione all’esterno dello stadio Rigamonti.

STRISCIONE – «Ma quale ripartenza, per noi non c’è partita. Brescia vuole rispetto per chi ha perso la vita».