Brescia, Matri: «Obiettivo 100 gol. Balotelli? Lo vedo più maturo»

Brescia, parla Matri, colpo last minute del mercato di Massimo Cellino. Ecco le sue parole e le sue impressioni

Alessandro Matri ha parlato in esclusiva ai microfoni di Teletutto: «Arrivo nella piazza ideale per dimostrare ancora quanto valgo, conosco bene il presidente. Ho l’obiettivo dei 100 gol in Serie A, me ne mancano ancora otto. Dove ero prima lo spazio si restringeva sempre di più».

«Balotelli? L’anno scorso è andato in doppia cifra non giocando tanto e si è quasi riavvicinato alla Nazionale. Potrà essere l’anno della sua consacrazione».