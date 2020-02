Brescia Napoli: il movimento di Politano è decisivo nel gol di Fabian Ruiz

La rete di Fabian Ruiz ha deciso Brescia-Napoli. Il movimento di Politano è però stato decisivo affinché calciasse nel migliore dei modi

Il gol di Fabian Ruiz in Brescia-Napoli è stato un capolavoro. Tuttavia, al netto della grande qualità dello spagnolo nel tiro, non bisogna fare l’errore di considerarlo un gesto tecnico isolato. La squadra è stata infatti bravissime a creare le condizioni affinché l’ex Real Betis potesse calciare nel migliore dei modi.

Si vede nella slide sopra. La corsa di Politano porta Dessena fuori posizione. In tal modo, Di Lorenzo a destra ha la soluzione di passaggio per Fabian Ruiz (Bjarnason in leggero ritardo). Quando lo spagnolo riceve, ha tempo e spazio per calciare.