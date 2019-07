Brutta tegola per il Brescia di Corini: Emanuele Ndoj ha lasciato il ritiro delle Rondinelle in stampelle. Si teme un lungo stop

Brutta tegola per il Brescia. Come riporta la Gazzetta dello Sport Emanuele Ndoj ha lasciato il ritiro delle Rondinelle in stampelle a seguito di un intervento alla caviglia.

La situazione verrà valutata nei prossimi giorni, ma si teme un lungo stop. I biancoblù a questo punto dovranno attingere sul mercato per cercare un rimpiazzo del centrocampista 22enne.