Brescia, oggi la partenza per il ritiro con 28 giocatori

Al via la nuova stagione delle Rondinelle con la partenza per il ritiro di Darfo Boario Terme. Sono 28 i giocatori agli ordini di Corini

La nuova stagione del Brescia prende ufficialmente il via con la partenza questa mattina, alle 10.30, per il ritiro di Darfo Boario Terme. Sul pullman 28 giocatori a disposizione di Corini, compresi i nuovi arrivati Ayé e Joronen, in attesa di altri rinforzi sul mercato.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Alfonso Enrico

Andrenacci Lorenzo

Ayé Florian

Bisoli Dimitri

Cistana Andrea

Curcio Felipe

Dessena Daniele

Donnarumma Alfredo

Fligheddu Stefano

Gastaldello Daniele

Ibrahimi Brjian

Joronen Jesse

Lussignoli Andrea

Magri Giulio

Mangraviti Massimiliano

Martella Bruno

Mateju Ales

Morosini Leonardo

Ndoj Emanuele

Papetti Andrea

Sabelli Stefano

Semprini Alessandro

Spalek Nikolas

Tonali Sandro

Torregrossa Ernesto

Tremolada Luca

Viviani Mattia