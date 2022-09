Birghton, l’emozione di Crofts: «Sono emozionato, ora il club ha bisogno così come i giocatori»

Andrew Crofts, allenatore a interim del Brighton, ha parlato ai canali ufficiali dopo la promozione dall’U23 alla prima squadra

Andrew Crofts, allenatore a interim del Brighton, ha parlato ai canali ufficiali dopo la promozione dall’U23 alla prima squadra. Le sue dichiarazioni:

«Sono orgoglioso ed emozionato di aver avuto l’opportunità di legarmi a questa squadra per un periodo così lungo in periodi diversi. Il club ha bisogno e hanno bisogno i giocatori. L’obiettivo è lottare il più duramente possibile per ottenere più punti e con quello che ho visto in questa stagione, sono in un posto molto bello. Non vediamo l’ora che arrivi la prossima partita»