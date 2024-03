Caneo: «Palladino mi ha sorpreso. Juric predestinato»

Bruno Caneo, ex vice di Gasperini, ha parlato a Tuttosport della sfida tra Juric e Palladino in Torino e Monza

Bruno Caneo, ex vice di Gasperini, ha parlato a Tuttosport della sfida tra Juric e Palladino in Torino e Monza. Le sue dichiarazioni:

JURIC-PALLADINO – «Juric si, Palladino un po’ mi ha sorpreso. Ivan aveva delle caratteristiche che facevano presagire a un percorso da tecnico; mentre Raffaele era molto giovane ai tempi. E poi come tutti i fantasisti era individualista nella visione del gioco. All’epoca dire che Palladino sarebbe diventato allenatore era impensabile».

SOMIGLIANZE – «Entrambi sono figli di quel Genoa e della mentalità di Gasperini. C’è tanto del nostro lavoro di quegli anni nelle loro squadre. A partire dalla mentalità di non far giocare gli avversari e proporre un gioco aggressivo e d’attacco in fase di possesso. Ivan e Raffa sono poi molto simili nell’autorevolezza con la quale inculcano le loro idee ai giocatori».

EUROPA – «Sia Toro sia Monza hanno qualcosa in meno a livello di rosa rispetto alla prime 8 della classifica, ma possono lottare per un posto in Conference proprio grazie al grande lavoro dei 2 allenatori. Chi vince domani può farcela per arrivare nelle Coppe».