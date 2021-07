Bruno Fernandes: «Mio Europeo non all'altezza. Su Joao Mario al Benfica...»

Bruno Fernandes ha parlato a margine di un premio consegnatogli dal Comune di Maia. Le sue parole

Bruno Fernandes ha parlato a margine di un premio consegnatogli dal Comune di Maia. Le sue parole riportate da Itasporpress.it

EUROPEO – «Facciamo valutazioni in generale. Io faccio le mie e so quello che potevo fare. Forse avrei potuto dare di più, ho le qualità per dare di più ma non è stato possibile. Non ci sono riuscito ma ho dato tutto in termini di impegno. Per me giocare per la Nazionale è un grande orgoglio e darò sempre il massimo».

JOAO MARIO AL BENFICA – «Non ho nulla da commentare. Se lo Sporting avesse voluto e se João avesse voluto, non sarebbe successo nulla. Voleva rimanere in Portogallo, è un professionista e continuerà a esserlo nel Benfica. Gli auguro il meglio, è un giocatore con cui ho un rapporto di amicizia ma farò sempre il tifo per lo Sporting».