Bucchioni disintegra la Juve: «Brancola nel buio da due anni»

Il pareggio contro il Torino ha dato il via alle critiche alla Juventus: ecco il pensiero sui bianconeri di Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni, ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sulla Juve.

«E’ il segnale di un disastro assoluto. Se chiedono la testa del tecnico… Se mandiamo via Pirlo allora cacciamo Agnelli che lo ha messo lì. E’ finito un ciclo e la Juventus si è rifiutata di capirlo. E’ un rinnovamento profondo, ma così sei in mezzo al guado. Andando indietro non ha avuto senso la scelta di Sarri. Se la Juve rimane fuori dalla Champions davvero devi cacciare tutti. Elkann l’interrogativo se lo porrà a fine stagione. Per me finisce il ciclo per i giocatori ma anche per i dirigenti. Il caso del festino fanno capire in che periodo siamo. In altri tempi queste cose non sarebbero accadute o non sarebbero uscite sulla stampa. Paratici ha detto che il ciclo Juve non finisce mai, ed è questo il problema. Gli altri club ti fanno capire come i cicli finiscano. Serve ripartire dai giovani, con un progetto chiaro in testa. Sono due anni invece che brancolano nel buio. Per me poi Ronaldo andrà via, vista la situazione».