Buffon applaude alle italiane in Champions: «Contento per Inter, Napoli e Atalanta»

Buffon, si complimenta con Napoli, Inter e Atalanta: «Contento per le italiane in Champions».

Gigi Buffon, attraverso la sua App, ha voluto fare i complimenti a tutte le squadre italiane per il percorso in Champions e per i risultati maturati martedì e mercoledì.

Le sue parole: «Da rappresentante del calcio italiano, sono molto contento per l’andamento di tutte le nostre squadre impegnate in questa fase a gironi della Champions League. Arrivare a 90 minuti dalla fine con la possibilità di centrare uno storico en plein è un altro segnale di crescita di tutto il movimento. Proprio nel momento in cui la Nazionale ha centrato la qualificazione a Euro 2020 a passo di record».