Buffon: «Calciopoli? Pensavo a una cosa sola»

Gianluigi Buffon, nel corso della terza puntata di Sogno Azzurro, ha parlato dei momenti precedenti all’esordio ai Mondiali del 2006, in pieno boom Calciopoli.

CALCIOPOLI E MONDIALI 2006 – «Mi dicevo Gigi stai calmo e pensa solo a quello per cui sei nato, scendere in campo e giocare. Il resto si aggiusterà da solo. E vi assicuro che dominare se stessi non è facile».

SOCIAL – «Ho sempre cercato di evitare di sapere le cose spiacevoli o le cose troppo positivie perchè ho sempre cercato un equilibrio, la notizia neutra. La notizia troppo denigrante, se potevo, evitavo di leggerla».