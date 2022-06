Buffon: «Potevo smettere quattro anni fa, ma non voglio deludere Parma. Chiellini? Dico che...»

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato del suo futuro e di Chiellini ai microfoni de La Stampa

FUTURO – «A questa età non pensavo di arrivarci con questo livello di prestazioni. Ho capito che servono degli obiettivi e si creano strada facendo. Negli ultimi due anni di Juve ho immagazzinato rabbia sportiva, ora sono uno stimolo per il 2° Mondiale. Non sono immortale e so che smetterò, potevo farlo prima del Psg, ma sono ancora qui e non voglio deludere la gente di Parma».

CHIELLINI – «E’ un uomo e uno sportivo unico, lo chiamerò nei prossimi giorni a modo mio. Lascio passare qualche giorno per far decantare un po’ le emozioni, ma lui merita tutte le fortune e gli auguri di questo mondo».