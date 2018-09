Il numero uno del Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon, è tornato a parlare della Serie A e del nostro campionato

Il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei media ufficiali del club transalpino, parlando anche del suo passato in Serie A con la maglia della Juventus. L’estremo difensore ha, difatti, passato quasi una carriera intera a Torino, disputando ben 17 stagioni con la Vecchia Signora. Buffon ha affermato che è strano guardare il campionato italiano da spettatore, ammettendo di non essere riuscito a guardare una partita della Juventus in diretta, dato che le gare del suo nuovo club si sono giocate quasi in contemporanea con quelle dei bianconeri.

«Di sicuro non mi stupisce –ha proseguito il numero uno italiano- vedere la squadra di Allegri a punteggio pieno, fame e voglia di primeggiare restano al centro del progetto». Buffon ha poi parlato del Napoli, prossimo avversario del PSG in Champions League, affermando che la squadra è rimasta intatta e con un nuovo grande allenatore che ha già fatto emergere il proprio carattere nelle prime gare dei partenopei. Infine l’estremo difensore ha dichiarato che il club francese dovrà essere bravo a non commettere errori per arrivare più in fondo possibile in Champions.